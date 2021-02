Biographie

Chef de renommée mondiale, l'Américain Leonard Slatkin est, depuis la saison 2008-2009, le douzième directeur musical de l'Orchestre symphonique de Detroit, où il vient de prolonger son contrat jusqu'à la fin de 2012-2013. Depuis septembre 2011, il occupe les mêmes fonctions à la tête de l'Orchestre national de Lyon, où il a eu auparavant de nombreux engagements comme chef invité. Il est également premier chef invité de l'Orchestre symphonique de Pittsburgh depuis l'automne 2008.Leonard Slatkin a passé douze saisons, jusqu'en 2007-2008, comme directeur musical de l'Orchestre symphonique national (Washington). Il a été en outre conseiller musical de l'Orchestre symphonique de Nashville de 2006 à 2009, premier chef invité de l'Orchestre philharmonique de Londres et de l'Orchestre royal philharmonique, et chef principal de l'Orchestre symphonique de la BBC. Les concerts qu'il donne à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Extrême-Orient se distinguent par des programmes imaginatifs et des interprétations de premier ordre, que ce soit dans le grand répertoire ou la musique contemporaine. Par ailleurs, il s'illustre par une activité pédagogique développée.