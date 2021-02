Biographie

Passionné par la voix et féru de recherches musicologiques, Leonardo García Alarcón n'a de cesse d'explorer les idéaux esthétiques propres aux musiques baroques latines et de les faire rayonner sur celles du Nord.Né en 1976 en Argentine, Leonardo García Alarcón commence ses études de piano dès l'âge de six ans et se familiarise avec la pratique de la basse continue grâce à son amour pour la musique de J.S. Bach. Tout en poursuivant son cursus de piano, il étudie la direction d'orchestre à l'Université nationale de La Plata.Dès 1997, il se perfectionne au clavecin au Centre de musique ancienne de Genève avec Christiane Jaccottet. Membre de l'ensemble Elyma et assistant de Gabriel Garrido, il joue dans les plus prestigieuses salles européennes.En 2005, il fonde et dirige l'ensemble Cappella Mediterranea. Il est également directeur artistique du Choeur de Chambre de Namur, de La Nouvelle Ménestrandie, un ensemble dédié à la musique instrumentale du XVIIIe siècle et collabore étroitement avec l'ensemble Clematis.En 2008, Leonardo García Alarcón obtient le poste « d'organiste honoraire à vie » des temples d'Anières et Vésenaz à Genève. Il entame également en 2008 une étroite collaboration artistique avec la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter qui aboutit notamment à un récital avec La Cappella Mediterranea autour de Monteverdi, Strozzi, Cavalli, Rameau, Lambert et Haendel donné en l'abbatiale d'Ambronay puis au Théâtre des Champs-Élysées et au Wigmore Hall à Londres au printemps 2011.En 2010, Leonardo García Alarcón a entamé une résidence de trois ans au Centre culturel de rencontre d'Ambronay. Il crée également à l'HEM de Genève le premier cours de « Maestro al Cembalo », qu'il dirige depuis 2005. Ses qualités de pédagogue sont reconnues et il anime de nombreuses master-classes et conférences partout dans le monde. Il dirigera l'Académie baroque européenne d'Ambronay 2012.Pour Ambronay Éditions, Leonardo García Alarcón a enregistré un disque Peter Philips ; un disque Barbara Strozzi, acclamé par la critique (ffff de Télérama, Mezzo M, Choc de Classica, nomination aux Midem Classical Awards) ; Judas Maccabaeus de Haendel ; Purcell, Dido and Æneas et Vespro a San Marco de Vivaldi, qui a notamment reçu un Choc de Classica. Son enregistrement pour Ambronay éditions, Il diluvio universale de Falvetti a reçu un "Diapason découverte". Au printemps 2012, Leonardo Garcia Alarcon publie - une nouvelle fois chez Ambronay - sa première incursion discographique dans la musique de Bach, dédiée à deux Cantates de Bach, profanes, deux vastes partitions que le chef argentin revitalise de sa baguette électrique. © Qobuz