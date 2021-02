Biographie

Le violoniste et chef d’orchestre grec, Leonidas Kavakos s’est créé une réputation d’interprète virtuose que ce soit pour les répertoires concertants ou bien la musique de chambre. Élevé au sein d’une famille de musiciens, il commence l’étude de son instrument à l’âge de 5 ans et suit dans un premier temps des cours avec Stelios Kafantaris au Conservatoire National Grec, et plus tard à l’Université d’Indiana avec Josef Gingold. Il a notamment remporté le Concours International de Violon Jean Sibelius en 1985, suivi du Concours de Violon de l’Indiana en 1986 et de ceux, en 1988, de Naumberg et de Paganini.Kavakos se produit régulièrement dans toute l’Europe et aux États-Unis, avec les plus grand orchestres. Il est régulièrement l’invité de grands festivals et assure la direction artistique de son propre festival de musique de chambre à Athènes. Il a également été le chef d’orchestre de la Camerata de Salzburg de 2001 à 2009. Enfin il a réalisé plusieurs enregistrements avec les labels BIS, Delos, ECM et Sony, avant de signer un contrat d’exclusivité avec Decca.© Qobuz