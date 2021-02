Biographie

Apparemment, le compositeur tchèque Leopold Koželuch (1747-1818) avait ce que l’on appelle « une grande gueule » et n’hésitait pas à s’en prendre à nombre de ses contemporains, Mozart et Beethoven en tête – Beethoven qui le lui rendit bien, d’ailleurs. Cela dit, personne n’ira jamais affirmer que Koželuch est en quoi que ce soit l’égal du génial sourd ni de Wolfgang Amadeus, ni de Haydn ; mais on peut quand même lui rendre justice et écouter ses œuvres, dont les plus anciennes sont encore ancrées dans le classicisme viennois, mais dont les dernières s’orientent déjà vers le premier Schubert. Dans son répertoire qui compte quelque quatre cent ouvrages, on lui connaît une trentaine de symphonies dont certaines sont fortement originales, des dizaines de concertos et sérénades, plus de soixante trios et autant de sonates pour piano, des quantités impressionnantes de quatuors, ballets, lieder, de cantates et de pièces chorales, ainsi que quelques opéras – assez peu, en ce qui concerne cette dernière forme. Sa renommée européenne lui valut bien des succès et, finalement, bien des jalousies, d’autant qu’on l’accusa à demi-mot de ne pas faire dans la demi-mesure et d’écrire beaucoup trop de musique. Et si l’on considère que certaines de ses œuvres furent longtemps attribuées à Beethoven, cela laisse quand même penser qu’il y a chez Koželuch quelque chose à creuser.