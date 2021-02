Biographie

C'est au Texas que Lera Lynn a vu le jour, avant d'être élevée en Géorgie, à Athens, où elle fait ses premières armes au sein du groupe Birds and Wire, et décide rapidement de voler de ses propres ailes. En 2011, elle parvient à enregistrer son premier album, Have You Met Lera Lynn?, qui sort l'année suivante et contient des chansons telles que « Whiskey » ou « Bobby, Baby », inspirées par l'alcoolisme de son père, disparu alors que la jeune étudiante de l'Université de Géorgie n'est âgée que d'une vingtaine d'années. Elle s'installe ensuite à Nashville, temple de la musique country, pour se rapprocher du monde auquel elle aspire. Peinant à trouver un label pour la soutenir, elle autoproduit en 2014 son second opus, The Avenues, qui lui ouvre la voie du succès à la faveur de titres tels que « La Di Da ». L'album est même classé dans le Top 40 des disques de country de l'année par le magazine américain Rolling Stone. C'est alors qu'on la retrouve aux côtés de l'éminent producteur T-Bone Burnett, qui la choisit pour enregistrer plusieurs morceaux destinés à la bande originale de la saison 2 de la série télévisée True Detective. Grâce à cette expérience, elle a alors la possibilité d'enregistrer avec l'une de ses idoles, Rosanne Cash, et même d'interpréter un petit rôle dans la série. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019