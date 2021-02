Biographie

Composé de Patrick Bourgeois au chant, à la guitare ou la basse, Alain Lapointe aux claviers, à la guitare ou la basse ainsi qu'aux choeurs et François Jean à la batterie, les B.B. sont un trio originaire de la province du Québec. Ils ont connu un grand succès à la fin des années 1980 et au début des années 1990, notamment grâce aux albums Les B.B., qui s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires en 1988 avec des titres tels que « Fais attention » ou encore « T'es dans la lune », et Snob, qui fit encore mieux trois ans plus tard, se vendant à plus de 300 000 exemplaires en 1991 grâce au tube « Donne-moi ma chance ». Auparavant, ils avaient oeuvré à titre de musiciens accompagnateurs sous le nom des Beaux Blonds. En 1990, ils furent même choisis par Patrick Bruel pour l'accompagner lors de son passage au Zénith de Paris. En 1994, leur troisième album, judicieusement intitulé 3, ne connaît pas le même succès et le groupe, semblant touché par une certaine lassitude, décide de marquer une pause, chacun des trois musiciens en profitant pour vaquer à des occupations en solo. En 2003, ils se retrouvent sur un plateau de télévision, et à nouveau motivés, décident d'enregistrer un nouvel opus, Bonheur Facile, qui paraît au printemps 2004. Après de nombreux concerts, ils publient en 2011 l'album Univers, préfigurant la célébration de leurs 25 ans de carrière en 2015, avec le disque Les B.B. 25 ans. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2016