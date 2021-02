Biographie

Originaires de Lille, Les Blaireaux se situent dans le courant néo-réaliste de la scène française, brossant leurs chansons de beaucoup de tendresse et d'un poil d'humour et d'ironie. Le groupe formé en 1999 par quatre anciens camarades de lycée a publié les albums Pourquoi Vous Changez Pas de Nom ? (2001), Le Sens du Poil (2003), Pas Si Bêtes (2005) et Parades Prénuptiales (2007), et ratissé les salles de l'Hexagone, cumulant les albums en public. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015