Biographie

Véritable machine de guerre du rock ‘n’ roll montréalais, Les Breastfeeders enflamment les scènes du Québec et d’ailleurs depuis près de 20 ans. Dès le départ, le sextuor rock garage a su se faire remarquer grâce à ses performances électrisantes et efficaces. Bien que le groupe se soit fait plutôt discret depuis quelques années - le temps de construire d’autres empires, de panser les blessés et de resserrer les troupes -, nous avons pu les voir en action à quelques reprises, seuls ou partageant la scène avec d’autres légendes du rock ‘n’ roll comme the Sonics ou les MC5. Au fil des ans, le groupe a trimballé son artillerie lourde dans les plus grandes villes nord-américaines ainsi que de l’autre côté de l'Atlantique, cassant tout sur son passage, y compris la barrière de la langue. En plus de se distinguer sur scène avec leurs rutilantes guitares et leurs refrains accrocheurs, Les Breastfeeders manient la plume comme peu de rockeurs francophones savent le faire. Avec leur poésie nocturne aux textes soutenus, le groupe vous fera danser tout en vous interrogeant sur les grandes questions de la vie. Depuis leur formation au tournant du millénaire, Les Breastfeeders ont fait paraître Dans la gueule des jours, qui leur a valu le trophée de l’album rock ‘n’ roll de l’année au GAMIQ en 2011, ainsi que Les matins de grands soirs en 2006 et Déjeuner sur l’herbe en 2004, tous les trois via Blow The Fuse Records. Les Breastfeeders sont désormais formés de Luc Brien à la voix et la guitare; Suzie McLelove à la voix et à la guitare aussi; Joe Gagné à la basse; David Deïas (Mystic Motorcycles et Yardlets) à la guitare lead; Maxime Hébert (The High Dials, Beat Cops et plusieurs autres) à la batterie; sans oublier l’inoubliable Johnny Maldoror au tambourin!