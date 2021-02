Biographie

Fondés sur les cendres des Problèmes (groupe accompagnateur d’Antoine), Les Charlots ont connu dans les années soixante et soixante-dix une incontestable célébrité, alimentée d’un sens avéré de la gaudriole, et de la parodie. Adeptes d’un humour gaulois très immédiat (« Merci Patron »), ils ont fait leur lit des succès du moment, en en donnant une version drôlatique, et dérisoire. Leur carrière, doublée de quelques incursions populaires (et discutables) au cinéma (Les Fous du stade, Les Bidasses en folie), n’a pas résisté à l’évolution du goût du public. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015