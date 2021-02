Biographie

Chaussettes noires, bananes métalliques, dauphines Gordini : les années 1960 connaissent leur lot de formations yéyé, souvent éphémères du fait du jeune âge des musiciens et des obligations militaires de ces derniers. En dépit de quelques beaux succès, les Chaussettes Noires, qualifiés un peu à tort de « premier groupe de rock français », ne survivent pas à l’appel sous les drapeaux de leurs membres. La coupe para et le treillis, plus forts que la banane gominée et le perfecto... une autre idée du rock’n’roll ! © ©Copyright Music Story Music Story 2015