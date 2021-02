Biographie

Les Choeurs de l'Armée Rouge rassemble deux formations historiques dépendant du Ministère de la Défense et du Ministère de l'Intérieur russes : l'Ensemble Alexandrov, fondé en 1928 et l'Ensemble MVD, établi en 1939. Ce choeur vocal masculin au style imposant perpétue la tradition au fil des décennies, y compris après la chute du Mur de Berlin en 1989. Son répertoire, constitué à l'origine de musique traditionnelle russe et d'airs sacrés se diversifie en direction de l'opéra et de la musique populaire. Parmi les nombreux enregistrements réalisés sous ses différentes appellations figurent des albums distribués dans le monde entier en de multiples langues. En 1993, Jean-Jacques Goldman fait appel à l'Ensemble Alexandrov pour la chanson homonyme de l'album Rouge tandis que Vincent Niclo enregistre l'album Opéra Rouge avec le soutien des Choeurs de l'Armée Rouge en 2012. Deux ans plus tard, les Choeurs de l'Armée Rouge entonnent le tube de Daft Punk Get Lucky lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi. En 2015, l'ensemble consacre un album au répertoire de Joe Dassin. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015