Biographie

Les Claypool fait partie des grands bassistes du rock alternatif US. Son style alambiqué doit autant à Tony Levin et Chris Squire qu'à Bootsy Collins dont il partage l'exubérance. Les Claypool forme Primus en 1984 qui devient un des fleurons du rock alternatif avec des albums comme Sailing the Seas of Cheese (1991) et Pork Soda (1993). Les Claypool débute sa carrière solo en 1996 avec Highball with the Devil. En 2000, il forme Oysterhead avec Trey Anastasio et Stewart Copeland pour un unique album. Ses albums Live Frogs: Set 1 et Live Frogs: Set 2 en 2001 sous le nom de Colonel Les Claypool's Fearless Flying Frog Brigade restent les plus intéressants de sa carrière solo. Purple Onion (2002), Of Whales and Woe (2006), Of Fungi and Foe (2009) sont à la fois très personnels et inégaux.