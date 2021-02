Biographie

Mené par le charismatique chanteur André «Dédé» Fortin et le guitariste Mike Sawatzy, Les Colocs est le groupe pop-rock le plus emblématique du Québec des années 1990, tant pour ses thèmes contestataires que sa fusion des genres musicaux. Influencée par le swing, le country et le reggae, avec des textes incisifs teintés d’humour à la Plume Latraverse, la formation a connu un immense succès avec ses trois albums-cultes (Les Colocs, Atrocetomique et Dehors novembre), jusqu’au suicide de Fortin, en 2000. Elle est encore aujourd’hui citée pour sa manière poétique de dénoncer des enjeux sociopolitiques et pour son intégration de la musique world à la pop, propulsant par la bande la carrière des frères Diouf. Les Colocs ont marqué toute une génération de groupes engagés comme les Cowboys fringants.