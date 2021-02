Biographie

L'un des groupes vocaux français les plus populaires se forme à Lyon en 1941, pendant l'Occupation nazie et le régime de Vichy, sous l'impulsion du maître de chapelle Louis Liénard. Les membres de la chorale, âgés à l'époque d'une vingtaine d'années, vont être amenés à faire une longue et grande carrière : Fred Mella (ténor, né en 1924), Jean-Louis Jaubert (basse, 1920-2013), Guy Bourguignon (basse, 1920-1969), Jean Broussolle (baryton et compositeur, 1920-1984), Hubert Lancelot (baryton, 1923-1995), Jean-Pierre Calvet (ténor et parolier, 1925-1989), Gérard Sabbat (baryton, 1926-2013) et Jo Frachon (basse, 1919-1992), forment alors Les Compagnons de la Musique, puis Les Compagnons de la Chanson. Révélé lors d'un gala au profit des cheminots en 1944, l'ensemble vocal collabore avec Edith Piaf, notamment sur leur plus grand succès « Les Trois cloches », puis lors d'une première tournée américaine. L'un des membres du groupe, Paul Buissonneau, reste à Québec après avoir épousé une Canadienne. Il est alors remplacé par René Mella (ténor, 1926-2019), frère de Fred Mella. A son retour en France, la chorale multiplie les triomphes scéniques, à l'ABC, salle Pleyel, puis retourne aux Etats-Unis en 1952. Entre temps, en 1948, ils apparaissent à l'écran avec Edith Piaf dans le film de Georges Friedland Neuf garçons, un coeur. En 1952, le chef d'orchestre Marc Herrand est remplacé par Jean Broussolle. Quatre ans plus tard, c'est au tour du chanteur solo Jean Albert, qui laisse sa place à Jean-Pierre Calvet Les Compagnons de la Chanson triomphent à l'Alhambra et dans l'opérette Minnie Moustache, de Jean Broussolle et Georges Van Parys. En dépit des modes, le public reste fidèle au groupe qui fête son vingtième anniversaire en 1961 et reprend des chansons de Charles Aznavour. Mais la mort de Guy Bourguignon le 31 décembre 1969 signe le déclin de la formation qui poursuit à huit voix. En 1972, Jean Broussolle quitte ses camarades lors de l'émission Le Grand échiquier de Jacques Chancel. Il est remplacé par Michel Cassez (dit Gaston). Après une nouvelle tournée mondiale et un spectacle à Bobino en 1973, Les Compagnons de la Chanson interprètent les tubes à la mode et fêtent leur quarante ans de carrière en 1981. La tournée d'adieux qui suit dure cinq ans, dont cinq semaines à l'Olympia et une nouvelle tournée américaine et africaine. Le 15 mars 1985 a lieu le dernier récital de la troupe, qui se disloque pour des activités respectives, au théâtre ou à la télévision. Après Jean Broussolle en 1984, les décès des membres se succèdent au cours des années suivantes : Jean-Pierre Calvet, Jo Frachon, Hubert Lancelot, Gérard Sabbat, Jean-Louis Jaubert... Derniers survivants de cette aventure, les frères René Mella et Fred Mella décèdent à deux mois d'intervalle en fin d'année 2019. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2019