Biographie

Déjà plus de 20 ans que les chansons engagées des Cowboys Fringants résonnent au Québec, mais aussi jusqu’en France, en Suisse et en Belgique. C’est aux côtés, entre autres, de Mes Aïeux et des Charbonniers de l’enfer que le groupe de Repentigny a pris part à la renaissance de la musique traditionnelle au Québec. Figure marquante de leur discographie, Break syndical, leur quatrième album, renferme plusieurs classiques du groupe, dont l’hymne rassembleur En berne ainsi que la touchante Mon chum Rémi. Aujourd’hui groupe-culte pour de nombreux Québécois, les Cowboys utilisent leur notoriété pour militer pour des causes qui leur tiennent à cœur, comme la solidarité populaire et la protection de l’environnement.