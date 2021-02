Biographie

Formé à Montréal en 2013, Les Deuxluxes est un duo rock‘n’roll composé de la chanteuse et guitariste Anna Frances Meyer, et du multi-instrumentiste et chanteur Étienne Barry. Avec son mélange de rock garage mordant, de mélodies électrisantes et de psychédélisme assumé, Les Deuxluxes mettent le feu à la scène et envoûtent la foule partout où ils passent. Salué chaleureusement par la critique au Québec comme à l’international, leur premier long jeu intitulé Springtime Devil est paru en septembre 2016. Depuis, le duo s’est démarqué dans plusieurs événements d’envergure incluant le Festival International de Jazz de Montréal, le Festival d’été de Québec, POP Montréal, M pour Montréal, GéNéRiQ, le Festival International de Louisiane et SXSW. Entre 2016 et 2018, le tandem a réalisé quatre tournées en Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Mexique et Colombie), détruisant la barrière de la langue pour séduire une vaste quantité de nouveaux fans. Cumulant les concerts, Les Deuxluxes ont également parcouru le Canada, ainsi que la France et le Royaume-Uni où une grande majorité de leurs spectacles affichaient complets. En 2019, Les Deuxluxes se sont notamment produits au Roxy Festival à Guadalajara au Mexique et à Westway Lab au Portugal. En septembre, le groupe s’est envolé vers l’Allemagne pour présenter trois showcases dans le cadre du Reeperbahn Festival à Hambourg. Le 28 février 2020, Les Deuxluxes dévoilaient Lighter Fluid, un album plus audacieux que le précédent qui se présente comme une collection excentrique de 11 enregistrements analogiques captés live dans une église. Avec ce nouvel opus, le duo expérimente davantage sur le plan de l’écriture, notamment en y incluant deux chansons en français et une en espagnol, mais aussi en explorant avec des répétitions sonores et des motifs musicaux.