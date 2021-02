Biographie

« Je file un rencart à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On ne vous promettra pas les flons flons du Grand Soir, mais pour l'hiver, à manger et à boire ». C'est par ces paroles que Coluche lance, en 1986, ce qui constitue encore aujourd'hui son héritage le plus connu : les Restos du Coeur. La Chanson des restos, composée en une semaine par Jean-Jacques Goldman, et interprétée par une pléthore de stars de l'époque (d'Eddy Mitchell à Catherine Deneuve en passant par Michel Drucker) marque le point de départ d'une des plus grandes opérations caritatives que connaît la France. L'humoriste, lui, ne vit pas le développement de son « bébé », décédant quelques mois plus tard dans un accident de moto. Paradoxalement, la mort brutale de Coluche fit en quelque sorte des Restos son legs à l'humanité et des Enfoirés, ses exécuteurs testamentaires. Ce n'est qu'en 1989 que l'idée d'une première tournée est lancée. Y participent alors Johnny Hallyday, Michel Sardou, Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman ou Eddy Mitchell. Puis une nouvelle génération d’Enfoirés voit le jour, au gré des célébrités du moment : Philippe Lavil, Patrick Sébastien, Smaïn, Renaud, Tonton David, Florent Pagny, Vanessa Paradis, Yannick Noah, Valérie Lemercier, Mimie Mathy, Patricia Kaas, Peter Kingsberry ou encore Michael Jones. La tournée des Enfoirés est désormais devenue l'un des plus gros événements de l'année, inspirant d'autres concerts à caractère caritatif comme Sol en Cirque ou Solidarité Enfants Sida. L'hymne 2010, intitulé Si l'on aimait, si est une adaptation du tube I Was Made for Lovin' You du groupe Kiss. Les Enfoirés remettent le couvert en 2011 avec pour nouvel hymne On demande pas la lune d'après le groupe Indochine. Parmi les nouvelles recrues figurent Kad Merad et Shy'm (depuis 2009) et Zaz qui fait son entrée en 2011 aux côtés de quelques champions sportifs. Avec comme porte-étendard La chanson du bénévole, écrite par le fidèle Jean-Jacques Goldman, Les Enfoirés célèbrent en 2014 leur quart de siècle avec Bon anniversaire les Enfoirés qui sort le 15 mars. Cette année-là, les novices ont pour nom Emmanuel Moire, Dany Boon, Michaël Youn et Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football. En 2015, c'est la polémique autour de la chanson Toute la vie composée par Jean-Jacques Goldman qui fait l'actualité autour des Enfoirés, plus que les nouveaux arrivants. Malgré ces remous, le CD Sur la route des Enfoirés sort le 14 mars 2015.