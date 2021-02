Biographie

Duo féminin français composé de Anne Coste et Jacinthe Madelin, Les Frangines jouent de la guitare et chantent en choeur dans un style qui rapprochent la chanson française, la pop et le folk acoustique. Autodidactes, elles font connaître leurs compositions originales par le biais des réseaux sociaux et des concerts. Dès sa sortie en 2017, le premier EP de ces chanteuses et voyageuses, Vagabondes, remporte un succès d'estime sans entrer dans les meilleures ventes mais augmente leur notoriété avec des chansons comme « Mon bagage », « Si j'osais » ou « Le Cri d'Alep », dont les vidéos cumulent des millions de vues sur YouTube. Le duo qui reprend les vers de Victor Hugo dans « Demain dès l'aube » signe avec le label Jo&Co pour la suite d'un parcours qui apporte la chanson « Donnez-moi », co-écrit et composé par Vianney, qui augure du premier album Les Frangines sorti le 21 juin 2019. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019