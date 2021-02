Biographie

Artistes à la fois très singuliers et emblématiques d'une certaine chanson réaliste, humoristique et poétique d'après-guerre, les Frères Jacques ont apporté à la scène française une forme de chanson mimée qui n'appartient qu'à eux. Outre leur tenue scénique invariable : justaucorps coloré, gants blancs et chapeau haut-de-forme, ils laissent des « tubes » de leur époque nommés « La Confiture », « La Queue du chat » ou « Le Poinçonneur des Lilas » pris à Serge Gainsbourg avant même que celui-ci n'en fasse un succès. Après que la popularité a passé et avant qu'elle ne soit oubliée, les Frères Jacques s'éteignent un à un : Paul Soubeyran disparaît le premier en 2002, André Bellec le suit en 2008, son frère Georges en 2012 et le dernier des quatre, Paul Tourenne, décède en 2016. Avec leurs disparitions s'éteint l'esprit flamboyant du music-hall et de la chanson Rive gauche. Récompensés par deux fois du Grand Prix du disque de l'Académie Charles-Cros, les Frères Jacques, actifs de 1945 à la tournée d'adieux de 1979 à 1983, ont notamment travaillé avec Jacques Prévert, Joseph Kosma, Francis Blanche, Raymond Queneau, Francis Poulenc et Pierre Philippe. © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2016