Biographie

En 1986, le premier album éponyme des Garçons Bouchers fait l'effet d'un gros coup de hachoir à viande dans les tripes du milieu punk et alternatif français. Oscillant entre la oï, le ska et le punk, la formation de François Hadji-Lazaro se distingue de sa « petite s?ur » Pigalle en optant pour un style beaucoup plus destroy, énergique et humoristique, là où Pigalle se veut plus noir et plus tourmenté. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015