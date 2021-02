Biographie

À défaut de proposer la reformation complète maintes fois envisagée et espérée par les nombreux fans de l'institution rock française Téléphone ayant régné sur la période 1977-1984, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka choisissent de se baptiser Les Insus (pour Les Insus-portables) à l'occasion d'un concert donné au Point Virgule en septembre 2015, rejoints par Aleksander Angelov à la basse, au poste de Corinne Marienneau. Porté par l'inévitable demande générée par l'événement, le groupe se lance sur la route en 2016 avant de tourner une nouvelle fois la page au bout de quelques mois, laissant derrière lui et en guise de souvenir l'album live Les Insus L?ve, publié en septembre 2017. © TiVo