Biographie

C'est à Vincent Roberge qu'on doit Les Louanges. Auteur-compositeur-interprète, Les Louanges a créé un son à sa mesure: une pop jazzé-groovy, portée par des textes poétiques, mais toujours accessibles. Une musique qui est née dans les rues de Lévis, s’est fait connaître aux Francouvertes et se démarque aujourd’hui comme une des plus importantes révélations des dernières années, au Québec. S’il s’inscrit dans la nouvelle génération d’artistes qui déconstruit les genres, il a surtout réussi à créer le sien. Après avoir livré un bijou de indie rock avec Le Mercure, son premier EP, Les Louanges est revenu en force avec La nuit est une panthère, son premier album paru en septembre 2018, via Bonsound. Quelques mois plus tard, ce premier effort s’est retrouvé sur d’innombrables palmarès de fin d’année et rapidement, le succès critique s’est transformé en succès populaire. Les salles combles se sont multipliées, les invitations à l’international aussi. S’en est suivi une première visite en Europe aux Trans musicales de Rennes, puis aux États-Unis pour participer au festival SXSW et une première tournée en tête d’affiche en France, comptant une sélection aux INOUïS du Printemps de Bourges. De retour à Montréal au printemps 2019, Les Louanges s’est vu décerner le Prix Rapsat-Lelièvre, en partenariat avec la Belgique, confirmant l’engouement de l’autre côté de l’Atlantique. Alors qu'il enregistre les cinq chansons qui formeront ultimement le EP Expansion Pack, Vincent Roberge apprend que son premier album est nommé sur la courte liste du Prix de musique Polaris. Peu de temps après, c'est au tour de l'ADISQ de reconnaître l'excellence de La nuit est une panthère, en lui accordant neuf nominations au total, dont celle de Révélation de l'année. Son premier album se méritera les Félix de Album de l'année - Choix de la critique, Album de l'année - Alternatif et Arrangements de l'année. Expansion Pack paraît finalement le 27 septembre 2019 et profite d'un accueil chaleureux.