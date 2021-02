Biographie

Principal compositeur des défunts The Sainte Catherines, Fred Jacques* présente Les Mains Sales. Accompagné par Ryan Battistuzzi à la guitare et à la réalisation (Colin Moore band, Fontarabie, Yesterday’s Ring, Miracles, The Bottle), Rich Bouthillier à la batterie (The Sainte Catherines, Yesterday’s Ring, Rudy Caya) et Dan Cesare à la basse (Oakhearts, Powernap) Les Mains Sales présente l’album « Fêlures ». Les dix pièces du long jeu oscillant entre le punk-rock et le post-punk ont été composées suite à un grave accident de la route de l’auteur. Elles abordent différents thèmes; fuite, trahison, regrets, maladie, malaises à géométries variables et relations dissolues. Elles mettent également en scène des personnages côtoyés par l’auteur-compositeur-interprète dans le quartier « fêlé » d’Hochelaga. Tranquillement, les « Fêlures » se cicatrisent. *Fred Jacques est actif dans la scène musicale depuis 1999; il a fondé les groupes The Sainte Catherines, Miracles et Yesterday’s Ring. Il a remporté divers honneurs au GAMIQ, au CMW, a été nominé à l’ADISQ et fait paraître une vingtaine de disques sous différentes étiquettes tel Fat Wreck Chords et les disques Dare to Care. Il a donné plus de 1200 spectacles dans une douzaine de pays et partagé régulièrement la scène avec plusieurs groupes de la planète punk rock comme Subhumans, NOFX, Leatherface, INEPSY, Born/Dead, Guérilla Poubelle, Vulgaires Machins et plusieurs autres.