Biographie

Les Marins d'Iroise est un groupe breton de 31 chanteurs basé à Brest, célèbre pour avoir permis le retour des chansons de marin dans les charts français. Formée en 1992, la chorale passe les vingt années suivantes à se produire dans le cadre de différentes manifestations culturelles et elle est repérée par Universal en 2010. Leur premier album propose des interprétations habitées de classiques du genre comme "Le 31 du mois d'août", "My Bonnie Lies Over the Ocean" ou "Sur la Route de San Francisco" ainsi que des versions de titres plus récents comme "La Complainte de Louis-Marie Jossic" de Tri Yann, "Amsterdam" de Jacques Brel ou "Le Quatre-mâts barque" de Michel Tonnerre. © TiVo