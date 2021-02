Biographie

Fondé en 1982 par le chef d'orchestre Marc Minkowski, ancien membre des formations Les Arts Florissants, Clemencic Consort et La Chapelle Royale, l'ensemble français Les Musiciens du Louvre se spécialise dans la musique baroque jouée sur instruments d'époque. Au fil des parutions sous les labels Erato, Archiv Produktion et Naïve, son répertoire évolue vers les opérettes d'Offenbach (La Belle Hélène, Orphée aux enfers, La Périchole) et les oeuvres romantiques de Berlioz (Symphonie fantastique), Bizet, les Symphonies de Schubert et les opéras de Wagner (Die Feen, Die Fliegende Hollander). Basé à Paris lors de sa formation, l'orchestre s'installe en 1996 dans le couvent des Minimes de Grenoble et fusionne avec l'Ensemble instrumental de la ville. La formation qui prend le nom Les Musiciens du Louvre-Grenoble effectue des tournées dans le monde entier. La nomination de Marc Minkowski à la direction de l'Opéra national de Bordeaux (2015) et la suppression de la subvention annuelle de la municipalité (2016) ralentissent les activités de l'association. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020