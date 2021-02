Biographie

A la croisée de la chanson traditionnelle, de l'esprit du rock alternatif et de la musique tzigane, Les Ogres de Barback, formés autour de Fred, Sam, Alice et Mathilde Burguière, apparaissent sur la scène hexagonale au milieu des années 90 et se trouvent rapidement un public parmi les nombreux amateurs de chanson réaliste. De Rue du temps (1994) à Vous m'emmerdez! (2015), les Ogres enchaînent albums live et studio, collaborations et projets comme les trois albums pour enfant Pitt'Ocha. Attaché à la scène indépendante et à son état d'esprit, le groupe s'inscrit dans la catégorie des artistes capables de subsiter en dehors des grands boulevards de l'industrie musicale. © TiVo