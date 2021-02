Biographie

Inventeur connu pour avoir conçu les premiers modèles de guitares électriques modernes, notamment le célèbre modèle Gibson SG utilisé par les géants de l'instrument, Les Paul (1915-2009) fut également un pionnier des techniques d'enregistrement multipiste et un guitariste, compositeur et chanteur. Dans les années 1950, il forme un duo à succès avec la chanteuse et épouse Mary Ford. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015