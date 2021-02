Biographie

Réunion de cinq anciens candidats de la cinquième saison de The Voice Kids en 2017, Les Petites Canailles se composent des chanteurs et musiciens Ermonia, Madison, Carla, Hindy et Lilian. Au printemps 2019 sort le premier single du groupe d'adolescents, « Fais pas ci, fais pas ça », une reprise d'un tube des années 1960 de Jacques Dutronc suivi trois mois plus tard par « Les Marionnettes », autre classique yé-yé chanté à ses débuts par Christophe, puis « J'attendrai », popularisé par Dalida. Le 9 août 2019, l'album Les Petites Canailles Chantent Salut les Copains dévoile dix autres reprises de la même époque, dans des versions mises au goût du jour.