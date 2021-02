Biographie

Les Petites Tounes sont nées en 1996, de l'initiative de deux anciens éducateurs de jeunes enfants. Leur musique fait intervenir de nombreux instruments, de la guitare à la flûte de pan, en passant par le bombo et le charango, proposant un éveil musical, dans une énergie communicative. En dix ans d'existence, le groupe a publié trois albums aux univers riches et colorés, privilégiant le blues et le rock, qui ravissent les petits québécois, mais aussi, et c'est presque indispensable, leur parents !