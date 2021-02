Biographie

La manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois existe depuis 1906. Cette chorale de garçons devient célèbre dans la France de l'après Seconde Guerre Mondiale, notamment grâce au film La Cage aux Rossignols de 1945. Indémodable, Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois se produit en 1998 sur la scène du Palais des Congrès de Paris avec Charles Aznavour. En décembre 2006, le centième anniversaire de la chorale donne lieu à une grande soirée sur France 2 présentée par Stéphane Bern. Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois quitte Paris en 2011 pour s'établir dans l'Yonne, et sort les compilations Best of des Petits Chanteurs à la Croix de Bois et Noëls Français et Étrangers en mars , ainsi que l'album Il Etait une Fois en novembre. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015