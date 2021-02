Biographie

Avec Les Poppys c'est un grand coup d'air des années 70 qui surgit dans un élan de paix, d'amour et de variété française popisante, orchestrée par Eddie Barclay en personne. Le groupe, issu du vivier de la chorale Les Petits Chanteurs d'Asnières, connaît son premier succès en décembre 1970 avec « Noël 70 » et « Non je ne veux pas faire la guerre ». Quatre millions de disques vendu suivent avant que Les Poppys ne disparaissent en 1974. La belle histoire se termine en fait divers des années après, lorsqu'il apparait que les jeunes chanteurs n'ont reçu aucune rémunération durant cette carrière. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015