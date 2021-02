Biographie

Sur le modèle de The Priests, chorale nord irlandaise de musique classique composée d'un trio de prêtres la formation française Les Prêtres fait sa première apparition en tête des ventes d'albums en 2010. Originaire de Gap dans les Hautes Alpes, le trio se compose de deux prêtres, les Pères Jean-Michel Bardet et Charles Troesch, et du séminariste Joseph Dinh Nguyen Nguyen. En association avec TF1, Les Prêtres enregistrent un pemier disque, Spiritus Dei, qui se loge tout en haut des charts français plusieurs semaines d'affilée et dont le bénéfice des ventes est reversé à plusieurs oeuvres caritatives. Suivent dès lors Gloria (2011) puis Amen (2014). © Olivier Duboc /TiVo