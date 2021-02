Biographie

Les Rytmes Digitales est le projet de l'Anglais Stuart Price dit Jacques Lu Cont dit Paper Faces. Né à Paris par accident, Stuart Price est surtout inspiré par la synth pop de The Human League ou de New Order. Producteur et remixeur pour Madonna, Scissor Sisters, Keane, Seal ou Gwen Stefani, il anime également Zoot Woman. Avec le projet Les Rythmes Digitales il sort Liberation (1996) et Darkdancer (1999). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015