Biographie

C'est une participation aux Cool Sessions de Jimmy Jay en 1993 qui lance Les Sages Poètes de la Rue. Ils y interprètent leur emblématique « La Rue », et restent avec Jimmy Jay pour un premier album, qui sort en 1995. Classés un peu vite « rappeurs cool » dans la lignée MC Solaar, Les Sages Poètes de la Rue ont prouvé avec « Bons baisers du poste », sur l'album des musiques inspirées du film La Haine, qu'ils savaient mettre leur virtuosité verbale au service d'un thème fort. Après 2002 et l'album Après l'Orage, le trio exhume une série d'inédits qu'il distille dans les deux volets de Trésors Enfouis en 2005 et 2008. Un nouvel album doit leur succéder en 2011, mais les engagements des trois membres en solo en décideront autrement. Ce n'est qu'en 2017, soit trente ans après ses débuts et vingt après son premier opus, que la formation reprend le cours de son oeuvre avec l'excellent Art Contemporain, à contre-courant des productions actuelles avec ses instrumentations organiques et des textes riches empreints de poésie. © ©Copyright Music Story 2017