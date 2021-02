Biographie

Les sœurs gaspésiennes Mélanie et Stéphanie Boulay créent des harmonies vocales à couper le souffle depuis qu’elles se sont unies en musique au début des années 2010. Révélé aux Francouvertes en 2012, le duo avait déjà gagné le cœur des mélomanes avec des chansons remplies de délicatesse et de vulnérabilité, comme Mappemonde ou encore Lola en confiture, issues de son premier album, Le poids des confettis (2013). Si elles nous ont charmé en formule acoustique en début de carrière, Les sœurs Boulay ont raffiné leur son deux ans plus tard sur 4488 de l’Amour avec l’aide précieuse du sensible Philippe B. Capables autant de douceur que d’autodérision, elles sont chouchous du public et des médias depuis leur Félix de Révélation de l’année en 2013.