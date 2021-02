Biographie

Rares sont les groupes québécois qui ont fait décoller autant de hits et vers d’oreille impossibles à oublier que ce quatuor de Drummondville. Sur la route, à la maison, au travail ou en concert, quand on entend les refrains des énergiques chansons pop-rock Hawaïenne, Grand champion, Saskatchewan ou Elle s’appelait Serge, on ne peut qu’abdiquer. En plus de 15 ans de carrière, Les Trois Accords ont prouvé qu’ils pouvaient livrer des rythmes brillants tout en explorant, à travers leurs albums, différentes époques du rock, du punk au grunge. Si les thèmes sont souvent amenés avec humour et dérision, le groupe ne se veut pas satirique à la Spinal Tap pour autant. Ils peuvent étonner en y allant parfois droit au cœur, par exemple avec la très touchante Le bureau du médecin.