Biographie

Connue pour le succès pop adolescent « It's My Party », numéro un mondial en 1963, Lesley Gore l'est moins pour d'autres titres du même acabit, le classique féministe « You Don't Own Me », et la suite de sa carrière qui inclut une douzaine d'albums. Le dernier d'entre eux, Ever Since, est paru en 2005. La chanteuse new-yorkaise née en 1946 a survécu à ses premiers succès produits par Quincy Jones et mené une carrière partagée entre des apparitions télévisées, un rôle dans la série Batman (1967) et la composition de titres pour le film Fame de 1980. Elle décède d'un cancer du poumon le 16 février 2015, à l'âge de 68 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015