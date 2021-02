Biographie

Échappé des Slow Sliders, Victor Gobbé présente Lesneu. Lesneu pour Lesneven, ville de son enfance où il a trouvé refuge pour composer ce nouveau projet. Au chaud, dans sa chambre d'ado restée intacte, avec le minimum requis pour pouvoir maquetter des tubes à la pelle dans un décor fait de Légo Star Wars et de BDs Lanfeust. S'il respire le fun et la joie de vivre, c’est une musique gorgée d'émotion et de sincérité que Victor pousse en chantant derrière son orgue (un Yamaha PS-20 acheté 18 euros). Une tristesse qui fait danser, portée par cette voix et ces belles mélodies entre The Walkmen et Beach House. Après un premier EP sur Beko, il signe à Noël 2017 l'album Lovin' sur Music From The Masses, qui le mène vers les scènes des plus chouettes festivals du genre, Château Sonic, Hello Birds, Freaks Pop Festival et dans une virée à travers la France et la Belgique à bord du bus de Miossec, qui l'amène à jouer solo à la salle Pleyel. Après le duo, le quatuor et le solo, Lesneu revient en quintet pour présenter son nouvel album « Bonheur ou Tristesse », avec une date aux Transmusicales.