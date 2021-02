Biographie

Il y a 50 ans, le 15 mars 1959, le Prez tirait sa révérence à seulement 49 ans. Lester Young, la classe et le raffinement à lui seul, fut l’un des premiers grands improvisateurs de l’histoire du jazz, l’inspirateur de toute l’école dite « cool » : Stan Getz, Al Cohn, Bob Cooper, Zoot Sims, Richie Kamuca, etc. Il eut même un imitateur confondant : Paul Quinichette…Véritable révolutionnaire de l’histoire du jazz, Lester Young s’imposa dès ses premiers engagements avec Count Basie, à une époque où le jeu puissant de Coleman Hawkins définissait le son des saxophonistes. Celui qui fut surnommé « Prez » (pour Président) par celle qu'il avait baptisée "Lady Day" (Billie Holiday) déballa avec une élégance redoutable des solos aériens, comme flottant sur le tempo de l'orchestre, tels des nuages d’harmonie pure… Improvisateur de génie, il fait rapidement la connaissance de plusieurs musiciens qui marqueront sa vie, notamment Billie Holiday, avec qui il vivra une amitié intense et une grande complicité musicale, et Teddy Wilson, qui dirigera les petites formations où Billie et Lester vont pouvoir exprimer leurs talents. Le critique de jazz Leonard Feather raconta que, se rendant à l'enterrement du Président avec Billie Holiday, il entendit la chanteuse murmurer « je serai la suivante ». DP©Qobuz