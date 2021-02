Biographie

Level 42 est le principal représentant d'un style jazz-funk anglais dans les années 1980. Le groupe mené par Mark King et son célèbre jeu de basse slappée s'autorise quelques hits avec « The Sun Goes Down » (1983), « Something About You » (1986) et « It's Over » (1987), tirés d'albums best-sellers : True Colors (1983) et World Machine (1985). Reformé en 2005 avec de nouveaux musiciens, Level 42 reprend le chemin des studios pour l'album Retroglide. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015