Biographie

Chanteuse québécoise d’origine américaine et mexicaine, Lhasa De Sela a fait paraître trois albums sur lesquels elle chante en anglais, en français et en espagnol. Interprétées avec sa voix profonde caractéristique, ses chansons s’inspirent du folk américain, du soul et des musiques mexicaines. C’est en 1998 qu’elle se fait d’abord connaître au Québec, avec l’opus lauréat d’un Juno La Llorona, traduisant des influences tziganes et klezmères. Quelques années plus tard, après avoir notamment été artiste de cirque en France, elle lance les disques The Living Road, puis Lhasa, en plus de collaborer à Wooden Arms de Patrick Watson. Elle est décédée en 2010, et son œuvre a fait l’objet de plusieurs hommages réalisés par divers musiciens des scènes francophones et anglophones de Montréal.