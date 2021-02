Biographie

Après avoir régné sur les années 90, Oasis explose en pleine tournée en 2009, laissant les frères Noel et Liam Gallagher avec leur amertume et leurs reproches réciproques, volontiers attisés par la presse autant que par leurs propres soins. Fondant d'abord Beady Eye avec trois ex-Oasis, Liam (né à Manchester en 1972) livre un premier effort collectif sous la forme de Different Gear, Still Speeding en 2011, suivi par un second effort en 2013, BE, avant de se lancer sous son nom en 2017 avec As You Were, premier effort solo embrassant pleinement ses influences de jeunesse, à commencer par les travaux de John Lennon. Deux ans plus tard, en 2019, le mancunien revient avec Why Me? Why Not., second recueil lui offrant notamment son second numéro un anglais d'affilée. © TiVo