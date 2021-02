Biographie

Né à Wolverhampton (Royaume-Uni), le 29 août 1993, Liam Payne connaît un début de carrière fulgurant avec le groupe One Direction (2010-2016), avant d'entreprendre une voie en solo. Devenu un sportif accompli durant son adolescence après avoir connu des problème de santé en bas âge, il se tourne vers la musique. À la séparation de One Direction en 2016, celui qui fut l'un des principaux compositeurs entame une série de collaborations avec Juicy J et Pharrell Williams avant de signer avec le label Republic Records. Son premier titre en duo avec Quavo, « Strip That Down », est écrit avec Ed Sheeran et Steve Mac. Celui-ci se classe n°3 au Royaume-Uni et n°10 aux États-Unis. Deux autres simples suivent, « Get Low » avec Zedd et « Bedroom Floor », avant une collaboration avec Rita Ora pour le titre « For You » (classé n°8), destiné à la bande originale du film 50 nuances plus claires (2018). La même année le voit chanter avec J Balvin sur « Familiar » (n°14). En août 2018 sort l'EP First Time, comprenant un duo avec le rappeur French Montana. Quelques mois plus tard, il apparaît avec Lennon Stella sur le titre « Polaroid », extrait de l'album Blue du chanteur Jonas Blue. Fin 2019 paraît enfin son premier album, sobrement baptisé LP1, qui regroupe l'ensemble des singles dévoilés par le chanteur depuis son lancement en solo deux ans auparavant. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019