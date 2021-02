Biographie

Chanteuse de jazz française, Liane Foly (née Eliane Falliex en Algérie en 1962) fait ses premiers pas musicaux encore enfant dans l'orchestre de ses parents avant de se lancer sous son nom. Découverte en 1984, ce n'est qu'en 1987 que sa carrière décolle vraiment lorsqu'elle rencontre Fabrice Hataf, alors directeur artistique de Virgin France. Un an plus tard, un album voit le jour, The Man I Love, remportant un franc succès dès sa sortie. Neuf albums lui succèdent en presque vingt ans, dont deux disques live et un best of en 2002, Au fur et à mesure. En 2008, elle sort son huitième album, Le Goût du désir, avant de se consacrer à une nouvelle carrière d'imitatrice. © Chris True /TiVo