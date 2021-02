Biographie

Lianne La Havas est une chanteuse et multi-instrumentiste de folk et de soul anglaise. Offrant une musique aux ambiances acoustiques et feutrées, elle se fait d’abord remarquer pour ses collaborations avec Paloma Faith et Christian Pinchbeck avant de se faire signer par Warner et entamer une carrière solo.Lianne Charlotte Barnes nait en 1989 à Londres, d’une mère jamaïcaine et d’un père grec. Ces deux derniers divorcent rapidement après sa naissance et Lianne passe alors la plupart de son temps chez ses grands-parents. Malgré cette rapide séparation, La Havas reçoit de ses parents, tous deux musiciens, un profond amour de la musique. Dès l’âge de sept ans elle commence à chanter et elle compose sa première chanson à onze ans. Elle commence des études artistiques au Norbury Manor Business and Enterprise College for Girls de Croydon mais décide rapidement de les abandonner afin de se lancer corps et âme dans une carrière musicale. C’est son ami, le chanteur Allan Rose, qui l’aide à se faire un nom en la présentant à l’artiste anglaise Paloma Faith. Cette dernière propose à Lianne de faire partie de ses choristes lors de ses tournées. Fort de cette expérience, La Havas forme ensuite le duo The Paris Parade aux côtés de Christian Pinchbeck. Malgré la courte vie de la formation, cette aventure permet à la jeune chanteuse de se faire remarquer et de signer chez Warner Bros. Records. Un premier EP, Lost & Found, voit le jour en 2011, comprenant une collaboration avec Willy Mason. Peu après, l’EP Live From LA est mis à disponibilité en téléchargement gratuit sur son site officiel. Toujours la même année, Lianne La Havas se retrouve à faire la première partie de Bon Iver pour la tournée nord-américaine de ce dernier. C’est en 2012 que le premier album de Lianne La Havas sort sous le nom de Is Your Love Big Enough ?. Produit par Matt Hales, le disque fait partie des belles surprises de l’année et place la chanteuse dans les nouveaux artistes les plus acclamés du moment. Elle est même approchée par Prince avec lequel elle chante lors d’une performance télévisuelle dans le Saturday Night Live. Le deuxième album de La Havas est commercialisé en 2015 et s’intitule Blood. Largement inspiré par ses racines jamaïcaines et grecques, le disque comporte des collaborations avec le producteur Stephen McGregor et Paul Epworth. © LG/Qobuz