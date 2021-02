Biographie

Parti du post-punk revisité à la sauce new-yorkaise, Liars a rapidement enlevé cette étiquette à sa musique pour aller vers un rock expérimental avec les albums They Were Wrong, So We Drowned (2004) et Drum's Not Dead (2006), enregistré à Berlin. En 2007, l'album Liars est centré sur l'utilisation d'un nouvel instrument, le Moodswinger. Liars est un groupe isolé, en constante évolutiion, comme le démontre son cinquième opus Sisterworld en 2010. Deux ans après, WIXIW montre une nouvelle facette du groupe. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015