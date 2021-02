Biographie

Un extra-terrestre comme l’Amérique sait en offrir de temps à autre… Liberace était unique. Connu pour son mode de vie flamboyant et ses tenues ultra-kitsch des plus extravagantes, il restera comme un entertainer hors norme… Né Wladziu Valentino Liberace le 16 mai 1919 dans le Wisconsin, d’un père napolitain joueur de cor et d’une mère américaine d'ascendance polonaise, grande fan de Rudolph Valentino, Liberace apprend le piano dès l’âge de 4 ans ! La légende voulut même qu’il triompha dans le Concerto en la majeur de Liszt avec le prestigieux Chicago Symphony Orchestra. C'est surtout en pianotant dans les hôtels de luxe qu'il construit sa vraie réputation… Là, il développe son style à 180°, entrecoupant sa musique de blagues, virevoltant de « Chopin à Chico Marx » comme l’écrira un journaliste dans un compte-rendu. Du classique au jazz, de la chanson populaire à la pop, tout devient, entre ses doigts, de l’entertainment pur. Mais le cœur du spectacle est avant tout lui-même. Le show-man de Las Vegas dans toute sa splendeur, avec égocentrisme à gogo et manteaux de dix mètres de long ! A partir de 1952, il décroche même son show télévisé, nouveau sommet de kitsch. Terrassé à l’âge de 67 ans par le sida le 4 février 1987, Liberace avait toujours nié être homosexuel…