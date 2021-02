Biographie

Née en 1989 à Brooklyn, la formation New-Yorkaise Life of Agony, axée autour de Keith Caputo (chant), Joey Z. (guitare) et Alan Robert (basse), s'impose au début des années 90 comme l'une des références d'une scène hardcore aux accents metal dont les groupes de la Grosse Pomme semblent détenir la recette à cette époque, de Biohazard à Ludichrist en passant par Cro-Mags. En 1993, le groupe inscrit son nom dans les annales du genre avec son second opus studio, River Runs Red avant de confirmer en 1995 avec Ugly. En 2005, le groupe met fin à huit années de silence avec Broken Valley pour mieux laisser place à la carrière solo de Caputo jusqu'à A Place Where There's No More Pain paru en 2017, sixième opus en 28 ans. © TiVo