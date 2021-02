Biographie

Lightnin' Hopkins, bluesman très rural, mène une carrière discrète jusqu'à l'explosion blues rock des années 70. Enfin reconnu, il se produit avec les groupes phares de l'époque, The Grateful Dead et The Jefferson Airplane en particulier. De santé fragile, il décède à Houston au Texas le 30 janvier 1982. © ©Copyright Music Story Music Story 2015