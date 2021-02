Biographie

Né Dominique Jones à Atlanta en 1994, le rappeur américain Lil Baby apparaît sur le marché musical en 2017, à la fois en solo et au sein du collectif Quality Control. Connaissant une ascension fulgurante, le charismatique MC enchaîne une série de singles, maxis, mixtapes et featurings jusqu'à son explosion en 2018 avec la publication de son premier effort officiel, Harder Than Ever, porté par le hit "Yes Indeed" avec Drake et décrochant un numéro trois américain. La même année, Lil Baby livre Drip Harder en collaboration avec Gunna ainsi que la mixtape Street Gossip avant de revenir en 2020 avec un second effort solo officiel sous la forme de My Turn, défendu par les singles "Sum 2 Prove" et "Woah". © TiVo